Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Frnck T1 (Bocquet, Cossu, Guillo) – Dupuis – 9,90€

Frnck T1 (Bocquet, Cossu, Guillo) – Dupuis – 9,90€



Parution : 03/2017

Résumé

Franck est un orphelin. Après trois échecs, un nouveau couple va l’adopter, mais l’adolescent n’en a pas du tout envie. Il préfère fuir car ses parents biologiques ne sont peut-être pas morts… Le jardinier du centre d’accueil lui donnera même une piste. Franck va se retrouver en pleine préhistoire, sans internet, GPS ou pizzas… Il lui faudra courir pour survivre ! Quant à comprendre les hommes préhistoriques, ça va être une autre paire de manches, ils ne connaissent même pas les voyelles.

Notre avis

Le postulat de l’histoire est plutôt bien vu et la quête d’identité de Franck va traverser l’Histoire (celle avec un grand H) pour atterrir dans le lointain passé. L’album se lit vite et le jeune lecteur se trouvera entouré (du moins au départ) de bien des repères qu’il affectionne particulièrement (téléphone portable et junk food notamment), tout comme le côté rebelle du personnage principal. Très vite, la chute vers la préhistoire va confronter le lecteur à un environnement hostile et inconnu mais qui présente quelques belles rencontres et un nouveau cadre de vie. Olivier Bocquet a réussi à faire cohabiter deux univers que tout oppose. Mis en scène par Brice Cossu avec un dessin vif et bien lisible, on suivra l’aventure au rythme des chutes…

En deux mots

Nouvelle série jeunesse qui devrait plaire aux jeunes adolescents.

Anna Sam

Lien vers la page Dupuis de : Frnck T1 – Le début du commencement