Mars Horizon (Porcel, Surcouf) – Delcourt – 16,50€



Parution : 03/2017

Résumé

Fin du vingt-et-unième siècle. Les premiers humains colonisent Mars. Deux hommes et deux femmes s’installent sur le sol martien et nous racontent leurs premières expériences et ressentis sur place. Les vastes étendues, les premiers pas, la découverte de ce sentiment d’être « martien », les premières galères et soucis techniques, les comportements humains… Bref, le quotidien des premiers Hommes sur Mars.

Notre avis

Entre récit de vulgarisation scientifique et récit d’anticipation, Florence Porcel (vous voulez en savoir plus ? Allez, donc voir sa chaîne YouTube : La galaxie de Florence Porcel) nous conte avec conviction et un grand nombre de faits scientifiques comment pourrait se passer cette première mission habitée (au passage, Jeanne ressemble beaucoup à la scénariste). On se prend très vite au jeu et on suit avec beaucoup d’envie cette histoire qu’on aimerait voir un jour de nos yeux. Pour la mise en image, c’est Erwan Surcouf qui s’y colle et par son dessin clair et contrasté, il nous embarque avec lui dans ce voyage interplanétaire.

En deux mots

Citoyens du système solaire et de l’univers, embarquez pour cette grande aventure spatiale et scientifique réussie !

Anna Sam

