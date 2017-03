Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T25 – Superman – Red Son (Millar, Johnson) – Eaglemoss – 12,99€

DC Comics – Le meilleur des Super-héros T25 – Superman – Red Son (Millar, Johnson) – Eaglemoss – 12,99€

Parution : 07/2016

Parution : 07/2016

Résumé

1938, campagne ukrainienne, une fusée s’écrase et à son bord un bébé. Cet étrange visiteur d’un autre monde est adopté par un couple de fermiers. Capable de changer le cours des grands fleuves, de plier l’acier de ses mains nues, l’enfant, bercé par le régime stalinien, va se muer en champion des travailleurs et devenir le héros du communisme, faisant la fierté de l’état soviétique. À la mort du camarade Staline, Superman va prendre la tête du pays…



Notre avis

Écrite par Mark Millar et dessinée par Dave Johnson en 2003, cette uchronie est une totale réussite et fait maintenant office de classique. L’histoire est intelligente et non manichéenne, le scénariste, sans se perdre dans les différentes idéologies développe parfaitement chaque version alternative des personnage et on se prend d’intérêt pour chacun d’eux. Dave Johnson, plus connu pour ses couvertures, offre un excellent travail, les décors, les personnages, l’ambiance, tout est travaillé et recherché. Il est d’ailleurs intéressant de retrouver certains de ses croquis à la fin de l’ouvrage.

En deux mots

Un chef-d’œuvre hautement recommandé.

Adrien Béroud

