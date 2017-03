Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Le Troisième Gédéon T1 (Nogizaka) – Glénat – 7,60€

Le Troisième Gédéon T1 (Nogizaka) – Glénat – 7,60€



Parution : 03/2017

Résumé

Pour survivre à la fin du dix-huitième siècle en France, les plus pauvres sujets du roi n’ont pas grand choix, tant la famine guette. Gédéon, jeune aristocrate érudit, doit lui aussi pour nourrir sa fille, s’abaisser aux plus basses tâches. Il se sert de son instruction pour écrire des romans érotiques, autrement plus vendus que ses réflexions philosophiques… Au-delà de son travail purement alimentaire, Gédéon rêve de révolution et de représenter le Tiers-Etats aux états généraux. Il veut sauver le peuple.

A la faveur (enfin… faveur…) des rencontres, il va retrouver Georges, un noble avec qui il a été élevé et qu’ils considérait comme son frère avant l’accident (pour en savoir plus, il vous faudra lire le manga). Georges va le prendre sous son aile pour, pense Gédéon, l’aider à changer le pouvoir établi. Pourtant Georges a d’autres aspirations, nettement moins nobles mais plus radicales.

Notre avis

Voilà donc un manga qui va, sous couvert d’une quête de deux personnages que tout oppose (alors qu’ils avaient une vision commune des années plus tôt), retracer une partie de l’Histoire de France avant la Révolution. Taro Nogizaka (auteur de la Tour fantôme et de Team Medical Dragon) nous emmène une fois encore aux confins des luttes humaines, celles qui opposent intérêts personnels et généraux. Pour rester au plus proche de la vérité, Satoshi Yamanaka supervise les faits historiques et cela s’en ressent à la lecture et on pourra éclairer ses cours d’histoire avec les nombreuses explications du manga.

Nogizaka nous offre une série où les détails historiques côtoient les détails dessinés, car ici les décors sont travaillés et nombreux, les personnages portent des vêtements authentiques et on pardonnera la similarité physique de certains visages…

En deux mots

Les prémisses de la Révolution française !

Anna Sam

Lien vers la page Glénat de : Le troisième Gédéon T1