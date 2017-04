Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Batman et les Tortues Ninja T1 (Tynion IV, Williams II) – Urban Kids – 10€

Batman et les Tortues Ninja T1 (Tynion IV, Williams II) – Urban Kids – 10€

Parution : 02/2017

Résumé

Une vague de raids meurtriers s’abat sur la ville de Gotham City. Batman enquête sur ces mystérieux assassinats et découvre qu’ils sont l’œuvre d’un groupe de ninjas hautement qualifiés et se faisant appeler le clan des Foot. Ce groupe, dirigé par le terrible Shredder, provient d’une autre dimension et semble déterminé à tirer parti de la situation pour prendre possession de la ville tout en cherchant à rentrer dans sa dimension. Mais ils ne sont pas venus seuls: Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangello sont sur leurs traces.

Notre avis

Les éditeurs IDW et DC Comics proposent pour la première fois de réunir deux icônes de la bande-dessinée américaine, Les Tortues Ninja et Batman. La tâche revient ici au scénariste James Tynion IV et au dessinateur Freddie E. Williams II (oui, tout ceci fait très princier). L’histoire est amusante, drôle, riche en action mais se perd parfois dans de nombreux dialogues. Ce croisement entre ces deux univers fonctionne plutôt bien. Côté dessin, c’est à la fois sombre, coloré et dynamique. Les poses des personnages sont souvent impressionnantes et on pourra faire la fine bouche face à une batmobile au design particulier.



En deux mots

Cowabunga à Gotham !

Adrien Béroud

