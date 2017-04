Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Mes premières fois T1 (Sti, Juan, Le Prince) – Bamboo – 10,60€

Mes premières fois T1 (Sti, Juan, Le Prince) – Bamboo – 10,60€



Parution : 03/2017

Résumé

Ahhhh, les premières fois… Quoi qu’on fasse, il y aura toujours la fameuse « première fois où… ». En entendant ces mots, on va d’abord penser à notre premier flirt et à notre premier et plus si affinités. Mais il y en a tellement d’autres. Première fois où vous changez une couche. Première fois où vous montez une tente. Première fois où vous prenez l’avion. Les exemples sont nombreux et une simple plongée dans vos souvenirs devrait vous permettre de vous remémorez ces premières fois, peut-être drôles, lamentables, stressantes,… Et bien des auteurs de BD l’ont fait et les ont livrées en images !

Notre avis

Sti et Juan se replongent dans de nombreuses premières fois, plus ou moins anodines, plus ou moins importantes. Ils optent pour la carte de l’humour sur chacune d’entre elles et il est bien difficile de trouver la part de fiction et de réalité sur ces différents moments de vie. Quoi qu’il en soit, l’ensemble est bien drôle et, si vous avez vécu l’une de ces premières fois, il y a de grandes chances que ça réveille quelques souvenirs. Vous êtes prévenus !

En deux mots

Toute première fois, toute toute première fois…

Anthony Roux

