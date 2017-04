Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Flash T5 (Collectif) – Urban Comics – 15€

Flash T5 (Collectif) – Urban Comics – 15€



Parution : 11/2016

Résumé

Alors qu’il arrête deux super-vilains qui venaient de voler plusieurs bijouteries, Flash découvre un ancien charnier sous les rues de Keystone City. Les corps datent de plusieurs années et leur mort semble correspondre au mode opératoire d’un ancien tueur en série aujourd’hui sous les verrous. Mais de nombreuses zones d’ombres demeurent et Barry Allen, alias Flash, va tenter d’élucider le mystère qui pourrait bien avoir un lien avec la création de la ville il y a plus d’un siècle et la mort de sa mère.

Notre avis

Précédent l’arrivée du scénariste Robert Venditti sur le titre, cet ouvrage fait office de transition. Il compile de nombreuses histoires écrites par Brian Buccellato, on voit le personnage faire équipe avec divers super-héros, notamment Green Lantern ou Deadman. À la manière des buddy movie, c’est divertissant, on ne s’ennuie pas à sa lecture, mais ça reste dispensable. Côté dessin, les auteurs qui se succèdent réalisent un excellent travail et apportent, dans des styles différents, leur patte graphique efficace.

En deux mots

Un ouvrage de transition divertissant mais sans enjeux.

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : Flash T5 – leçon d’histoire