Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Les Sisters T11 (Cazenove, William) – Bamboo – 10,60 €

Parution : 11/2016

Résumé

Le fil rouge de l’album est, cette fois-ci, l’arbre (un prunus) que les parents de Wendy ont planté à sa naissance. Marine n’en a pas, ce qui la fait verdir de jalousie bien entendu. Mais d’autres gags, toujours en une page (on ne change pas une recette qui fonctionne), vont ponctuer l’album, sur la peinture de la chambre de Wendy ou sur l’apprentissage de l’origami par Marine.



Notre avis

Au bout de onze tomes, Cazenove et William arrivent à se renouveler et à trouver de nouveaux gags. Les vraies Wendy et Marine sont maintenant grandes, leurs personnages de papier n’en sont donc plus que les lointaines héritières. Pourtant, savoir que William s’inspire d’elles et de son quotidien fait vraiment partie du plaisir de cette série à succès. Par exemple, les travaux réalisés chez lui trouvent une application immédiate dans l’album, comme la scène avec le réaménagement de la terrasse.



En deux mots

Une série agréable qui a trouvé son public et que l’on peut commencer par n’importe quel tome !

Jérôme Blachon

Lien vers la page Bamboo : Les Sisters T11