Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Momo T1 (Hotin, Garnier) – Casterman – 16€

Momo T1 (Hotin, Garnier) – Casterman – 16€

Parution : 03/2017

Résumé

Elle saute, s’amuse d’un peu tout, crie et obéit plus que modérément. Voici donc Momo, petite gamine délurée qui vit chez sa grand-mère dans une petite ville côtière. Elle profite de l’enfance à pleines dents, mais tout en restant pour l’instant un peu à l’écart des autres enfants, dans un petit coin du littoral où tout le monde la connait.

Notre avis

Il faut une grande subtilité pour réussir une chronique d’enfance en BD. Rony Hotin (son site internet) ne manque justement pas de finesse, lui qui a déjà bien tracé son sillon dans l’animation, où il enquille littéralement les prix (The Lighthousdkeeper, Le Vagabond de St Marcel). C’est ici son premier album, et c’est une franche réussite. Couleurs splendides, définition graphique et physique de l’héroïne comme des personnages secondaires touchant à l’éblouissant… On est parfois littéralement soufflé par la capacité du dessinateur à parfaitement mettre en place ses protagonistes, dans une histoire solidement racontée diffusant des émotions et anecdotes attendant de bondir sur le lecteur quasiment à chaque coin de page. Au final, une œuvre franchement réussie, fleurant bon les bonnes influences de chez Ghibili transposées avec intelligence dans un petit village du littoral français métropolitain. Avec peut-être quelques tous petits défauts ici et là – comme des découpages de pages parfois un poil appuyés – mais qui dévoile tellement de promesses graphiques qu’on attend son deuxième volume, déjà annoncé, avec une impatience impossible à dissimuler.

En deux mots

Momo, gamine infiniment attachante comme ce premier bel album.

Damian Leverd

Lien vers la page web des Editions Casterman de : Momo T1.