Le Monde du dessous (Tronchet, Sibran) – Casterman – 17€



Parution : 05/2015

Résumé

Augustin Osorio échappera-t-il au destin des enfants du cru ? Dans une Amérique du sud de la fin des années 60, sa famille tente d’épargner à l’enfant de descendre dans la mine tout proche dévoreuse de vie des travailleurs des sous-sols. Padre Pio, le curé fraîchement arrivé dans la paroisse, va le prendre sous son aile, mais échapper à l’industrie de l’extraction métallique et ses dangers risque de virer à la gageure.

Notre avis

Tronchet, hors de ses sentiers classiques sur la beauferie française, s’en sort-il ? Il bâtit ici une BD cohérente, dont on mettra en avant des choix de couleurs très bien exercés. Ce récit teinté d’onirisme à défaut de beaucoup surprendre se parcourt avec plaisir, et on glisse vite dans cette tranche de vie honnêtement mise en scène. Sans avoir le mordant des aventures de ses Jean-Claude Tergal et autre Raymond Calbuth, l’auteur a suffisamment de métier pour transposer le texte d’Anne Sibran pour un drame social entre naïveté et fantastique qui peut affleurer à tout moment.

En deux mots

Parenthèse sud-américaine plutôt correctement négociée par Tronchet.

Damian Leverd

Lien vers la page web des Editions Casterman : Le Monde du dessous.