The Ghost in the Shell (Masamune) – Glénat – 14,95€

Parution : 03/2017

Résumé

Début des années 2030 au Japon. Motoko Kusanagi, cyborg de sexe féminin, fait partie d’une section d’élite anticriminelle : la section 9. Les membres de cette section sont des « super flics » et traquent inlassablement les hors-la-loi, aidés par des technologies toujours plus avancées.

Cette fois, ils vont chasser un cybercriminel qui prend le contrôle de l’esprit humain grâce à une sorte de super internet. Connu sous le nom de Puppet Master, Motoko et son équipe vont devoir affronter tous les dangers pour essayer de localiser le « Marionnettiste ». Ce qu’ils vont découvrir va dépasser l’entendement.

Notre avis

Une saga bien connue des amateurs de mangas, dont l’adaptation ciné de 1995 (de Mamoru Oshii) a marqué les esprits des amateurs de science-fiction tout autant que de mangas. Cette version papier reprend l’œuvre originale de Shirow Masamune et permet de retrouver l’histoire originale parue initialement en 1991 (édition revue par l’auteur lui-même). Les traits détaillés, les décors extrêmement bien fournis, quelques pages en couleur nous plongent dans l’ambiance du manga dès l’ouverture du livre.

Avant de voir la nouvelle adaptation cinématographique, replongez donc dans Ghost in the Shell format papier et méfiez-vous du Puppet Master…

En deux mots

Indispensable saga pour toute bibliothèque d’amateur de SF et / ou de manga.

Anna Sam

Lien vers la page Glénat de : The Ghost in the Shell