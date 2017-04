Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Collection Lili T12 (Blonay, Al. G.) – Hachette – 8,50€

Parution : 10/2015

Résumé

Lili récupère la garde d’un hôtel particulier en plein Paris, propriété familiale. La demeure est spacieuse, a un certain cachet… mais n’a pas été habitée depuis des lustres. Qu’importe ! Lili décide d’accueillir des colocataires, offrant le loyer s’ils remettent tout en état et leur propose même d’accueillir un locataire fortuné pour arrondir les fins de mois de tout le monde. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu : les colocataires sont des étudiants en Art et leurs révisions sont assez bruyantes, au point de déranger le voisinage… qui n’est autre que les viles cousines de Lili. Et pour aider tout ce petit monde, Dan décide de se grimer et d’endosser le rôle du riche locataire.

Notre avis

La colocation avec Lili est tout ce qu’il y a de plus respectable et les seuls troubles du voisinage, ce sont lors des travaux et des révisions des studieux étudiants. La présence inopinée des cousines va ajouter un peu de piquant dans cette joyeuse colocation mais l’on sait déjà comment cela va se terminer. On retrouve les mêmes recettes que dans bien des aventures de Lili.

En deux mots

Lili ou l’auberge espagnole politiquement correcte.

Anthony Roux