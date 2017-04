Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Walking dead T26 (Kirkman, Adlard, Gaudiano) – Delcourt – 14,95€

Walking dead T26 (Kirkman, Adlard, Gaudiano) – Delcourt – 14,95€



Parution : 10/2016

Résumé

Rick entraîne ses troupes en vue de la création de son armée. Si les débuts sont chaotiques, son instinct de chef sait le guider vers les décisions nécessaires. Et les bonnes personnes afin de pallier à ses propres lacunes. Hélas la mauvaise graine, rancunière, rôde et cherche un moyen de lui nuire. C’est ainsi que Brandon l’agresse. Puis libère Negan afin qu’il l’aide dans son désir de vengeance. Mais ce dernier, toujours aussi difficile à cerner, œuvre à ses propres projets. Que mijote-t-il donc dans son esprit tordu ?

Notre avis

Kirkman a su dans ce tome maintenir en haleine son lectorat. Les rebondissements, plus ou moins importants, s’enchainent. Si la trame principale se poursuit, des éléments sont introduits avec sobriété et justesse qui promettent un développement intéressant. La guerre se prépare et semble devoir arriver plus vite que prévu. De son côté Adlard soutient à merveille, comme à son habitude, le suspens, les émotions, l’action la dureté de ces évènements, de son trait précis.

En deux mots

Une suite qui ne déçoit pas !

Olivia Tracqui

