Sacha et Tomcrouz T1 (Halard, Quignon) – Soleil – 16,95€

Sacha et Tomcrouz T1 (Halard, Quignon) – Soleil – 16,95€



Parution : 03/2017

Résumé

Sacha a 10 ans, c’est le premier de sa classe et ses expériences forcent l’admiration des autres élèves. Personnage populaire mais aussi à part, il vit avec une mère excentrique qui collectionne des objets aussi étonnants que peuvent l’être leur propriétaire. Pour son anniversaire, Sacha a demandé un rat de laboratoire pour ses expériences, mais c’est un chien, un chihuahua qui sortira du paquet cadeau et qu’il va surnommer Tomcrouz, par dépit.

La véritable aventure va débuter lorsqu’une des expériences de Sacha va doter son nouveau chien d’un pouvoir extraordinaire. C’est ainsi que les deux compères vont arriver au temps des vikings avec l’épée Ulferth que sa mère, antiquaire, venait d’acquérir. L’aventure peut enfin commencer !

Notre avis

Un récit d’aventure proposé pour les jeunes lecteurs en mal d’histoires de voyage, jeunesse, Histoire et temps anciens… Sacha et Tomcrouz répond à la demande en ajoutant un morceau d’humour, d’entraide et de camaraderie en plus. C’est bien vu, le passage entre aujourd’hui et une autre époque se fait en douceur, les personnages sont attachants et possèdent un caractère bien trempé (oui, oui, même le chihuahua qui cache bien son jeu!). Bref, Anaïs Halard a su créer un monde cohérent et attachant. Pour accompagner ce récit d’aventures, Bastien Quignon nous offre un dessin détaillé, doux et aux couleurs pastels qui sied à une lecture tranquille et propice à l’évasion.

En deux mots

Une chouette aventure à travers le temps qui promet d’intéressantes découvertes.

Anna Sam

