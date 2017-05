Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Le Voleur de Souhaits (Clément, Gatignol) – Delcourt – 10,95€

Le Voleur de Souhaits (Clément, Gatignol) – Delcourt – 10,95€



Parution : 04/2017

Résumé

Félix est un collectionneur consciencieux. Oh, il ne collectionne ni les timbres, ni les mauvaises notes, encore moins les pièces ou les bleus. Non, il collectionne les souhaits des autres. Il a une technique bien à lui pour se les approprier… Tout aurait pu continuer sans anicroche s’il n’avait rencontré une jeune fille qui n’a aucun souhait. Le sens de la vie prend alors un nouveau tournant.

Notre avis

Nouvel album jeunesse qui se lit comme on lirait un conte, la voix off ayant une part importante dans les planches, les personnages n’étant finalement que l’écho de la réflexion de la voix omnisciente. L’histoire est douce et tendre, elle prend un joli sens et offre une finale qui touche. Si le début était plus lié à la convoitise, finalement, c’est l’amitié, l’attachement aux autres et l’amour qui priment, dévoilant ainsi l’essence de la vie. Le dessin doux et fin de Bertrand Gatignol permet une agréable immersion dans ce conte et plaira aux jeunes lecteurs. Le format court de l’album (32 planches) est adapté à un public de moins de 10 ans et invite à des relectures ultérieures.

En deux mots

Un conte sur la force de l’attachement pour les jeunes lecteurs.

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : Le Voleur de Souhaits