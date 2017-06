Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Les adultes n’existent pas (Andersen) – Delcourt – 15,50€

Les adultes n’existent pas (Andersen) – Delcourt – 15,50€



Parution : 04/2017

Résumé

Adulte ? Mais qu’est-ce que c’est que cette bête-là ? Certainement pas Sarah qui vit dans son monde où procrastination, humour potache, phobie sociale et questions existentielles de la vie font partie de son quotidien. D’ailleurs, faire causer son nombril devant son lapin ou mater des séries sur son ordinateur dans son lit, c’est nettement plus épanouissant que n’importe quelle activité avec d’autres créatures humaines… Bref, Sarah est un peu comme Peter Pan et préfèrerait ne jamais grandir.

Notre avis

Sarah Andersen nous a abreuvé de ses strips sur internet ces dernières années, faisant vivre son alter ego à travers des cases en noir et blanc, des dialogues chocs, des scènes parfois mémorables. Retrouver sur papier ce qu’on aura lu au détour d’une page web est un vrai plaisir, un peu comme un bonbon de notre enfance qu’on a pu regoûter et qui nous plaît toujours autant. Quelques traits, bien peu de déco et ça suffit pour planter le décor, le génie de l’auteur est de camper une situation avec quelques points de détails. D’une impression de simplicité, c’est tout l’univers de l’auteur qui est ici décliné.

En deux mots

Les adultes ? Ces bêtes étranges que sont « les autres ».

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : Les adultes n’existent pas