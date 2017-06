Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Quand le cirque est venu (Lupano, Fert) – Delcourt – 14,50€

Parution : 05/2017

Le général Poutche commande tout d’une main de fer dans un gant d’acier, parce que lui ce qu’il aime c’est l’ordre, l’ordre et l’ordre. Ah et l’obéissance aussi. Et les médailles, parce que les médailles c’est pour ceux qui lui obéissent. Bref, tout est carré et réglé. Bon, le peuple souffre mais ça le général il s’en fiche. Sauf que lorsqu’un cirque débarque en ville, il se pourrait que l’ordre si bien établi craquelle.

Nouvel album de la collection Les Enfants gâtés (destiné aux jeunes lecteurs), cette fois, c’est le contexte philosophique de la liberté qui est abordé. Un thème délicat à expliquer mais, par la parabole de l’histoire contée par Wilfrid Lupano, il arrive à prendre sens. Il est conseillé de proposer un accompagnement adulte pour une première lecture. Ce sera bienvenu afin d’éclairer certaines notions (comme l’assemblée nationale). Stéphane Fert nous offre un dessin haut en couleur, fortement contrasté où les personnages caricaturaux portent leur caractère bien trempé sur leur physique.

Le concept de la liberté expliqué aux plus jeunes avec succès.

Anna Sam

