Tizombi T1 (Cazenove, William, Jacquemoire) – Bamboo – 10,60 €

Tizombi T1 (Cazenove, William, Jacquemoire) – Bamboo – 10,60 €

Parution : 05/2017

Résumé

Tizombi a deux particularités (au moins) : il est né zombie et il a toujours faim. Dans son cimetière, il dévore tout ce qui passe à portée de ses crocs, vivants ou morts-vivants (même si, normalement, ça ne se fait pas). Tant qu’il reste un morceau de chair à grignoter, c’est pour lui. Il partage ses nuits avec ses amis Fat Al et Tékaté la zombinette, mais surtout Margotik, le seul être vivant admis à rester dans les parages. Il faut dire qu’elle veut écrire son histoire… Mais est-ce bien la seule raison ?

Notre avis

La BD n’échappe pas aux phénomènes de mode et le genre zombie en a été un. Le renouveler n’est pas facile et l’humour (noir, forcément) est une entrée originale voir décalée. Le binôme Cazenove-William a déjà fait ses preuves sur la série Les Sisters et on sait qu’ils ne manquent pas d’idées. Il est d’ailleurs amusant de les retrouver dans un univers assez différent (quoi que). Ils jouent avec les codes du genre, multipliant les références BD ou ciné. Bien que quelques gags soient assez gores, l’album peut être lu part des enfants (9 ans et plus). Il faut signaler la mise en couleur d’Élodie Jacquemoire très réussie. Au final, c’est un album qui se lit avec plaisir et qui trouvera son public.

En deux mots

Une série d’humour noir-gore pour tout public (sauf enfants de moins de 9 ans).



Jérôme Blachon

