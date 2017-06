Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » L’Adoption T2 (Zidrou, Monin) – Bamboo – 14,90€

L’Adoption T2 (Zidrou, Monin) – Bamboo – 14,90€

Parution : 05/2017



Résumé

Après le départ brutal de Qinaya, la famille de Gabriel explose. Son fils Alain est en prison, sa belle-fille retourne vivre en Angleterre, son épouse perd la tête… Il s’accroche au souvenir de cette petite et part la retrouver au Pérou. Mais ses désillusions sont à la hauteur de ses espoirs.

Notre avis

Malgré un premier tome réussi (voir la chronique), tout était à craindre dans cette suite : un excès de pathos, une fin trop facile. Zidrou s’en sort la tête haute en prenant son histoire à bras le corps et en rebattant toutes les cartes. Et c’est exactement ce qu’il fallait faire. Bien sûr, le récit reste familial et n’échappe pas à certains raccourcis, mais la BD est l’art de la concision. Le dessin de Monin est lumineux et dans ses paysages il fait toujours beau, même dans la « garúa » (la brume) de Lima. Cela n’enlève rien à cet album juste et sensible, comme souvent avec Zidrou.

En deux mots

Une belle suite qui évite les clichés faciles.

Jérôme Blachon

