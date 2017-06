Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Bâtard (de Radiguès) – Casterman – 13€

Bâtard (de Radiguès) – Casterman – 13€

Parution : 06/2017

Résumé

May et son petit Eugene doivent rester sur leurs gardes et se tenir prêts à tout moment pour reprendre la route. Ils ont participé à un casse exceptionnel, en en ressortant les bras chargés de billets de banque. Et côté poursuivants, ce sont plutôt les gangsters sanguinaires à leurs trousses qui les inquiètent que le déploiement des services de police.

Notre avis

Belle idée que celle de Casterman de sortir en album le feuilleton Bâtard, publié initialement en autoédition par Max de Radiguès. L’auteur bruxellois formé à Saint Luc construit un superbe road-movie US secoué par des accès de noire violence, qui fonctionne terriblement bien : extrêmement pensé, son livre regorge de personnages marquants et parfois inattendus. Avec comme souvent chez de Radiguès une part belle faite aux adolescents, que sont chacun à leur façon May et Eugene, avec leurs liens si particuliers. C’est tout simplement brillant, et servi par une vraie identité visuelle. Le tout étant transcendé par une narration ambitieuse et très bien menée, on ne peut qu’en redemander.

En deux mots

Un vrai ample et grand bonheur de BD familialo-criminelle offert au lecteur.

Damian Leverd

