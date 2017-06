Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Les Savants T2 (Blengino, Carloni, Isambert, Lainé) – Soleil – 14,95€

Les Savants T2 (Blengino, Carloni, Isambert, Lainé) – Soleil – 14,95€



Parution : 01/2017

Résumé

Sur l’île d’Uraniborg en 1594, des savants sont réunis pour faire avancer la science. Des astronomes aux théologiens en passant par les physiciens et astrologues, le château regorge d’esprits éclairés. Ce lieu d’exception est financé par la couronne du Danemark. Hommes et lieu d’exception, voilà qui a de quoi faire rêver… Enfin jusqu’à ce que des meurtres sanglants ritualisés apparaissent. Galileo Galilei est envoyé sur place pour enquêter. Pourquoi lui ? Un homme discret et minutieux, voilà qui pourrait s’avérer utile car les rites nordiques sont incompréhensibles pour les savants de l’île.

Notre avis

Après un premier album réussi (cf chronique), ce deuxième tome qui nous renvoie à l’époque de la Renaissance propose de réunir quelques grands esprits de ce siècle afin de mettre en commun leur génie. À cela est mêlé des rites nordiques des temps anciens et les réflexions scientifiques novatrices de l’époque pour donner un ensemble astucieux. Le récit est bien mené, apportant des détails pour faire avancer l’enquête tout en envoyant vers de fausses pistes. Blengino semble avoir bien retranscrit les caractères des savants rencontrés. Accompagné par des planches envoûtantes, on pardonnera aisément les quelques imperfections (parfois les lieux enneigés semblent plats, mais ce n’est pas l’endroit le plus simple à retranscrire en dessin non plus..).

En deux mots

Galilée a-t-il la tête qui tourne rond au royaume du Danemark ?

Anna Sam

