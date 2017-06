Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC univers Rebirth (collectif) – Urban Comics – 35€

Parution : 05/2017

Résumé

La réalité vacille, et une force mystérieuse ondule à travers l’univers DC, essayant de prévenir les plus grands héros du monde d’une menace imminente. Cette force, c’est le bolide Wally West. L’ancien Kid Flash oublié de tous et perdu dans la force véloce tente de revenir et de prévenir ses anciens coéquipiers de ce qu’il a vu. La ligne temporelle a été altérée, une décennie s’est volatilisée et quelqu’un est à l’origine de cette rupture…

Notre avis

Pour la renaissance de l’univers DC Comics, c’est un énorme volume de 592 pages que nous propose Urban Comics. Vous trouverez à l’intérieur le titre Dc universe Rebirth qui raconte le renouveau de cet univers ainsi que les titres « Rebirth » pour tous les personnages. Sans être un reboot complet, cette histoire permet de fusionner le meilleur des New 52 avec la ligne classique. L’histoire racontée par Geoff Johns met à nouveau à l’honneur un bolide et permet de corriger certains problèmes dans la continuité des personnages grâce à une intrigue bien menée et riche en questions. Enfin, les récits sur chaque personnage permettront aux nouveaux lecteurs de se familiariser avec cet univers.

En deux mots

Le renouveau de l’univers DC Comics commence ici.



Adrien Béroud

