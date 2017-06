Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Les 7 princes et le labyrinthe millénaire T1 (Aikawa, Atori) – Doki Doki – 7,50€

Parution : 05/2017

Résumé

Originaire de Maare, une île tranquille éloignée de l’empire auquel il a juré allégeance et de ses intrigues, Yuan Juno reprend connaissance dans un cachot dont il est tiré par Lawrence Ackroyd. Ensemble, ils se découvrent prisonniers d’un château envahi progressivement par les eaux.

Sauvés in extremis à leur tour, ils font la connaissance des autres personnalités qui ont été rassemblées dans le légendaire château d’Ignis. Sept invités désignés pour participer aux épreuves de l’accession au trône impérial dans un endroit truffé de traquenards mortels! Un seul l’emportera !

Notre avis

Encore une nouvelle licence au catalogue Doki-Doki qui les enchaîne sans démériter quant à la qualité de ses choix et cela pour notre grand plaisir. « Les 7 princes et le labyrinthe millénaire » verra sa publication s’étaler sur 4 volumes confirmant la politique éditoriale annoncée, variant les genres sur des formats courts.

Si l’intrigue semble classer le scénario signé Yu AIKAWA dans le genre du seinen comme « Karman Gain », le trait d’Haruno ATORI et le character design des personnages sont susceptibles de rallier les amateurs de josei.

Chemises à jabots et jupons se mélangent aux redingotes et hauts de forme au sein d’une course contre la montre où actions et esprit de déduction vont de pair.

Haruno ATORI utilise judicieusement l’espace qui lui est offert par les planches pour mettre en scène des décors somptueux et les pièges retords qu’ils dissimulent.

Machiavélisme ou qualité de cœur, on ne sait encore qui l’emportera à l’issue de ces quatre premiers épisodes qui lancent une histoire intrigante et dont on attend la suite avec un véritable intérêt.

En deux mots

Un survival epic de bon aloi.

Ludovic Grignion

Lien vers la page Doki Doki de : Les 7 princes et le labyrinthe millènaire T1