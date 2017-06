Accueil » Autour de la BD » Expos-Salons » Exposition et BD : un cocktail mortel

Exposition et BD : un cocktail mortel

Le Musée des Confluences (86 quai Perrache, à Lyon) vous propose de visiter une exposition du 15 avril 2017 au 15 avril 2018 consacrée aux poisons… On les connaît avant tout par l’utilisation criminelle ou politique qui en a été faite, que ce soit pour éliminer un rival, un héritier, un mari,… Mais ils peuvent être utilisés pour le suicide, pour la chasse,… Ils sont présents dans le règne animal, végétal et même minéral et, de plus en plus, artificiellement créés par l’homme. Mais ils servent aussi à soigner.

Le visiteur de l’exposition pourra ainsi découvrir le poison au fil des époques et différentes sources de poison, avec notamment la présence d’animaux vivants.

Et là, vous vous demandez pourquoi on parle d’une exposition sur Bulle d’Encre, aussi intéressante qu’elle soit, qui n’a aucun lien avec la BD. Et bien nous vous rassurons, nous ne sommes pas devenus fous, il y a bel et bien un lien !

Le Musée des Confluences est situé à Lyon. Lyon accueille un festival BD de plus en plus réputé, de nombreux auteurs y vivent et la capitale des Gaules se montre très dynamique en ce qui concerne le Neuvième Art. C’est donc dans ce contexte très favorable qu’une initiative originale a vu le jour : plutôt que de mettre en vente le catalogue d’exposition habituel, le Musée des Confluences, en coédition avec Lyon BD Festival, publie une BD sur le thème des poisons.

Elle démarre autour d’un petit déjeuner en famille où le père commence à raconter différentes anecdotes sur le poison, en commençant par la plus célèbre des empoisonneuses mythologiques : Circé !

L’album est réalisé par Fabien Toulmé (Ce n’est pas toi que j’attendais, aux éditions Delcourt) et est vendu 15,95€ au Musée des Confluences (ainsi qu’au prochain Lyon BD Festival puis en librairie à partir du 22 juin). L’album est clairement bien fichu et permet d’en apprendre beaucoup tout en s’amusant. Plus qu’un simple complément de l’exposition, il peut même être lu de façon indépendante.

Vous l’aurez donc compris, entre cette expo et cette BD, vous allez être incollable sur les poisons… Mais ne vous étonnez pas ensuite si plus personne ne voudra manger chez vous !

Anthony Roux

Horaires de l’exposition :

Mardi, mercredi et vendredi : de 11h à 19h

Jeudi : de 11h à 22h

Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 19h

Site de l’exposition Venenum

Présentation de l’album