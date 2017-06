Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T23 – Wonder Woman – l’odyssée 2ème partie (collectif) – Eaglemoss – 12,99€

Parution : 06/2016

Résumé

Arès avoir retrouvé la trace de l’assassin de sa mère à travers un voyage autour du monde où elle aura découvert ses pouvoirs, la jeune Wonder Woman est de retour aux Etats-Unis. Là, les trois divinités de la Morrigane lui envoient trois guerrières amazones transformées en redoutables adversaires, Artémis, Giganta et Cheetah. L’affrontement sera terrible mais une aide inattendue lui sera peut-être salutaire.



Notre avis

Suite et fin de la relecture des origines de Wonder Woman écrite par J.M. Straczynski, cette histoire s’avère malheureusement confuse et au final peu passionnante, d’autant que cette version du personnage est vouée a rapidement disparaître avec l’arrivée des New 52. Cette tentative de moderniser le personnage semble ici inutile. Côté dessin, les dessinateurs qui se succèdent livrent un travail plus solide que dans la première partie mais souffrant d’un trop grand classicisme et d’un manque d’originalité dans le découpage et la narration.

En deux mots

Les nouvelles origines de Wonder Woman, dispensable.

Adrien Béroud

