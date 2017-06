Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Pierre de Cristal (Duchazeau) – Casterman – 16,95€

Pierre de Cristal (Duchazeau) – Casterman – 16,95€

Parution : 05/2017

Résumé

Comment affronter l’existence entre un grand-frère un peu distant et des parents en crise ? C’est du haut de ses dix ans que Pierre doit résoudre cette équation aussi banale que pas simple, et il va s’y attaquer à grands coups d’échappées imaginaires et de vacances chez ses grands-parents.

Notre avis

De belles bande-dessinées sur l’enfance, on en voit passer. Mais celles atteignant le niveau de réussite de ce Pierre de Cristal sont infiniment rares. Car Frantz Duchazeau frappe les esprits et les yeux par la folle qualité de ce dernier ouvrage : rythmique visuelle envoûtante, références technologiques ancrant avec brio dans le temps, mise en scène fine et entêtante… On pourra égrener longtemps toutes les qualités du livre, et rappeler les précédents coups de maître de l’auteur (Les vaincus, La main heureuse). Même si on ne pouvait attendre que du bien de Duchazeau, il n’empêche qu’il nous souffle par la totale réussite dans l’analyse du sentiment enfantin face aux réalités des adultes. C’est beau, très fort et maîtrisé au millimètre de bout en bout ; donc un immanquable pour le lecteur amateur de grande bande dessinée.

En deux mots

Tour de force sur l’enfance réalisé par un Frantz Duchazeau en maître du temps du neuvième art.

Damian Leverd

Lien vers la page web des Editions Casterman : Pierre de Cristal