Parution : 06/2017

Résumé

Ultimex, l’homme à tête d’œil, et Steve, l’homme à tête de con, ont visionné des vidéos de leur pote Stéphane. Seul hic : Stéphane est mort et il a l’air de se faire rôtir les fesses en Enfer… Ce qui dérange pas mal les deux comparses car Stéphane était plutôt propre sur lui par rapport à eux : ils sont bourrés de vices et bourrés tout court, ils ont plusieurs crimes à leur actif, allant du viol au meurtre, voire les deux, voire même dans le sens inverse. Bref, leur éternité s’annonce encore pire !

Notre avis

Des personnages que l’on adore détester : ils sont misogynes, pervers, sociopathes, menteurs,… et pourtant, malgré tout, on apprécie de suivre leurs aventures, rythmées par des dialogues percutants. Il faut bien évidemment apprécier l’humour noir et savoir lire le second, le troisième et même le quatrième degré. Le politiquement correct n’est pas non plus de mise !

En deux mots

Deux enfoirés en Enfer.

Anthony Roux

