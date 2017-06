Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » The Autumnlands T2 (Busiek, Dewey, Bellaire) – Urban Comics – 17,50€

The Autumnlands T2 (Busiek, Dewey, Bellaire) – Urban Comics – 17,50€



Parution : 05/2017

Résumé

Après le combat entre le grand champion Learoyd représentant les Nuageois de Keneil et les Moindres Bisons, la magie semble avoir disparu. Learoyd, qui a survécu à la traîtrise du conseiller Sandorst, part à travers les montagnes en quête de réponses. Accompagné du jeune magicien Dunstan, il va découvrir des Dieux, des chèvres belliqueuses, des statues vivantes et des secrets sur l’histoire de ce monde. Des secrets qui pourraient les aider à sauver le monde, s’ils arrivent à survivre.



Notre avis

C’est un excellent deuxième volume pour cette série fantastique scénarisée par Kurt Busiek. L’accent est mis sur les deux personnages principaux laissant un peu plus de temps pour leur développement. La construction de ce monde est cohérente et bien définie. La lecture est agréable et on oscille entre humour, aventure, magie, action et héroïsme. L’œuvre, quant à elle, est belle. Le crayon de Ben Dewey associé aux couleurs de Jordie Bellaire rendent ce monde riche et habité, pas un espace du livre n’est gaspillé.



En deux mots

Une œuvre de fantasy passionnante et belle.

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : The Autumnlands T2 – Retour à la terre