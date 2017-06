Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Sup de Cons, le livre noir des écoles de commerce (Zeil) – La Différence – 15€

Sup de Cons, le livre noir des écoles de commerce (Zeil) – La Différence – 15€

Parution : 05/2017

Résumé

Zeil est diplômé d’une école de commerce, il a également enseigné dans l’une d’elle. Il a vu, aussi bien comme étudiant que comme professeur, l’intérieur de ces écoles de commerce, les fameuses Sup de Co… Le tableau n’est pas des plus reluisants : dans un secteur ultra concurrentiel, tout est bon pour appâter l’élève : des cours en anglais car ça fait bien sur une plaquette, même si le prof ne maîtrise finalement pas tant que ça la langue de Shakespeare ; la tablette offerte à l’inscription qui n’est même pas utilisée en cours et qui a été largement payée avec les frais d’inscription élevés, les profs binationaux comptés deux fois pour augmenter les stats,… Bref, Zeil gratte le vernis des écoles de commerce.

Notre avis

Qu’on se le dise : pour une BD réalisée par un spécialiste sortant des écoles de commerce, le produit final ne va pas attirer l’œil du client potentiel. Le choix de la police d’écriture, les longs pavés de texte, le style graphique lui-même… nous sommes loin de la belle brochure en papier glacée vendant du rêve. Mais il faut aller bien plus loin que cette impression et lire réellement le contenu de cet ouvrage. L’album permet d’apprendre beaucoup de choses sur nos « belles » écoles de commerce et devrait être conseillé aux futurs bacheliers souhaitant intégrer l’une d’elles… Cela devrait les faire réfléchir et éviter quelques erreurs d’orientation (et un sacrifice financier conséquent).

En deux mots

L’envers du décor des Sup de Co.

Anthony Roux

