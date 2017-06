Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T41 – Nightwing – pièges et trapèzes (Higgins, Barrows) – Eaglemoss – 12,99€

DC Comics – Le meilleur des Super-héros T41 – Nightwing – pièges et trapèzes (Higgins, Barrows) – Eaglemoss – 12,99€

Parution : 03/2017

Résumé

Après avoir porté le costume de Batman alors que Bruce Wayne avait disparu, Dick Grayson est de retour sous le costume de Nightwing. Arpentant les rues de Gotham, il protège la ville et ses habitants. Alors que le cirque Haly est de retour en ville pour la première fois depuis le décès de ses parents trapézistes, Dick Grayson se fait agresser par un mystérieux personnage. Cette confrontation va entraîner Nightwing dans les méandres de son passé.

Notre avis

Ce volume nous présente la version New 52 du personnage. Bien que légèrement modifié, il ne s’agit pas vraiment d’un reboot puisque les récits passés sont pris en compte. L’histoire, riche en actions, révélations et non dénuée d’humour (trait de caractère inhérent au personnage) se lit avec plaisir. Le dessinateur Eddy Barrows concoure à la réussite de cette ouvrage par son découpage dynamique, sont trait précis et détaillé.

En deux mots

Retour réussi pour Nightwing.

Adrien Béroud

