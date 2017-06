Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Strangers in Paradise Intégrale 1 (Moore) – Delcourt – 39,95€

Parution : 06/2017

Résumé

Francine est une jeune femme réservée et discrète, elle aime un homme mais ne veut se donner à lui qu’au bon moment. Ce dernier, qui ne veut plus attendre, va aller voir ailleurs. Francine, blessée, va péter les plombs…

Katchoo, la meilleure amie de Francine, est une artiste accomplie, ses toiles sont exceptionnelles, mais elle les cache. D’un caractère plutôt exubérant mais d’une grande fidélité en amitié, elle aime aussi éperdument son amie Francine qui ne l’a pas encore compris.

Tout aurait pu être écrit si David n’avait pas débarqué un jour par hasard dans la vie de Katchoo…

Notre avis

Dans ce premier intégrale, on y retrouve le premier tiers de cette série culte (publiée précédemment en France chez Kymera) où le noir et blanc pose un univers aussi intimiste que prenant. Difficile de lâcher les pages avant la fin de chapitre. Car au-delà de cette histoire humaine, d’amour, d’amitié, de rencontres, un thriller se greffe sur les vies des personnages en ménageant un suspens de plus en plus haletant.

En deux mots

Indispensable série à (re)découvrir qui mêle vie quotidienne et aventure extraordinaire.

Anna Sam

