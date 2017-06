Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » Les entreprises libérées (Simmat, Bercovici) – Les Arènes – 15€

Les entreprises libérées (Simmat, Bercovici) – Les Arènes – 15€



Parution : 10/2016

Résumé

L’histoire commence à l’université d’été du MEDEF à Jouy en Josas en banlieue parisienne en août 2015…. Euh non… L’histoire commence en 1983 sur le site de l’Usine Favi où Jean-François Zobrist est parachuté directeur d’usine dans un contexte social pas des plus simples à gérer… Euh… toujours pas… L’histoire commence en 1958 où un chimiste Bill Gore en a assez du manque de confiance et du peu de marge d’innovation que lui laisse son entreprise Dupont de Nemours. Il décide alors de créer sa propre boîte (Gore Tex) et repense totalement le monde de l’entreprise. Il crée en fait le premier modèle de start up, prémice de l’entreprise libérée. Depuis, plusieurs entrepreneurs s’y sont mis avec des résultats encourageants sur le plan économique à partir de réelles avancées sociales…

Notre avis

En immersion dans le milieu (pas si) fermé des entreprises libérées, Benoist Simmat (journaliste économique) et Philippe Bercovici (dessinateur) nous invitent à rencontrer les principaux acteurs de ce mouvement (pas si) marginal. Ensemble, ils dressent le portrait des « leader libérateur » et des principaux traits qui caractérisent les entreprises libérées. Au fil des 76 pages de cet album, ils nous invitent à découvrir ce mouvement qui transforme radicalement le travail, réconcilie productivité et épanouissement…

Loin des clichés et des conventions idéologiques traditionnelles. Une BD reportage qui porte un message positif et plein de sens et qui pose les bases d’une réflexion à creuser pour en percevoir tous les degrés d’implication.

En deux mots

Quand le monde de l’entreprise se pose les bonnes questions et libère la créativité à tous les étages….

Alain Lamourette

Lien vers la page Les Arènes de : Les entreprises libérées