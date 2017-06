Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Les insectes en BD T4 (Cazenove, Vodarzac, Cosby, Amouriq, Mirabelle) – Bamboo – 10,60 €

Les insectes en BD T4 (Cazenove, Vodarzac, Cosby, Amouriq, Mirabelle) – Bamboo – 10,60 €



Parution : 06/2017

Résumé

Chaque album de cette série présente des insectes différents. Dans ce tome, nous faisons connaissance avec une quinzaine d’espèces dont la nèpe, la fourmi panda, le cardinal, le xylocope (jackpot si vous arrivez à le placer au Scrabble) etc. Les histoires font une page et présentent une particularité de l’animal : la chromogénèse (changer de couleur au fil des mues), la parthénogénèse (les œufs non fécondés donnent quand même naissance à une larve)…, le tout abordé sur le ton de l’humour. A la fin, un dossier documentaire sur le phasme donne des informations sur différentes espèces et des conseils pour en faire un élevage chez soi.

Notre avis

Il est parfois des albums que l’on commence à reculons et qui s’avèrent être une vrai bonne surprise. Celui-ci en est un. Commencer la série par le tome 4 n’est pas du tout gênant tant les histoires sont indépendantes et seule la mouche revient de temps en temps en fil rouge. Le dessin et la mise en couleur sont simples, type cartoon, et efficaces. Le découpage est assez monotone et c’est sans doute sur cet aspect que des progrès peuvent être réalisés. Mais les scénaristes arrivent à faire passer des notions assez complexes en une page et, en fermant l’album, on ne peut que se rendre à l’évidence : on a appris pas mal de chose sur le petit monde merveilleux (ou pas) des insectes sans se prendre la tête. Le court (mais très illustré) dossier documentaire est bien fait et original. Reste à savoir si vous allez acceptez d’avoir un élevage de phasmes à la maison…

En deux mots

Une bonne surprise qui permet d’apprendre pas mal de choses sur les insectes sans en avoir l’air.

Jérôme Blachon

Lien vers la page Bamboo : Les insectes en BD T4