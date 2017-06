Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Capitaine Fripouille (Ka, Alfred) – Delcourt – 14,50€

Capitaine Fripouille (Ka, Alfred) – Delcourt – 14,50€



Parution : 05/2017

Résumé

Dans une petite ville aux accents médiévaux, le vil Jabot a mis la main sur tous les commerces et habitations. Tous ? Enfin presque… Une librairie résiste encore mais à minuit sonnera la fin de sa vie. C’est sans compter sur le père de la libraire : le fantastique Capitaine Fripouille qui va venir en aide à toute la famille.

Notre avis

La collection Les Enfants gâtés de Delcourt s’enrichit encore, cette fois, ce sont les notions de liberté, de résistance, de famille et de droits qui s’imposent ici (oui un peu comme dans l’album : Quand le cirque est venu). Olivier Ka et Alfred nous offrent un récit d’aventure, de résistance familiale et une belle morale finale. Le tout en grand format avec un dessin aéré, aux personnages légèrement caricaturaux (mention spéciale à Fripouille et aux sbires de Jabot), le tout mis en scène de manière très dynamique et offrant une lecture aussi agréable que satisfaisante pour le jeune lecteur.

Comme pour les autres albums de la collection, si une première lecture avec un adulte est conseillée pour expliquer certains aspects de l’album, la relecture de cette BD se fera aisément en solo.

En deux mots

Résistance ! Les gentils vaincront.

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : Capitaine Fripouille