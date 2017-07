Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Double Me T1 (Makasu, Oto-san) – Ankama – 5€

Double Me T1 (Makasu, Oto-san) – Ankama – 5€



Parution : 06/2017

Résumé

Nouvelle élève au lycée, Aiko Inaba, fait la connaissance de la colérique Eri Kaneko. Comme beaucoup d’autres élèves, elles se sont amourachées de Dosan. Le beau gosse de l’établissement, s’il semble apprécier la compagnie des deux marginales, sort avec Cho qui ne cache pas sa jalousie à leur égard.

La fille du procureur de la ville et de l’homme politique tchatent sur Double Me : un réseau social qui vient de lancer sa nouvelle application « Résurrection ». En s’y abonnant, vos amis continuent de pouvoir discuter en ligne avec vous, par l’intermédiaire d’une Intelligence Artificielle utilisant toutes les informations qu’elle aura collectée même après votre mort.

Quelques temps après s’être vu offrir l’abonnement par Aiko, Eri est assassinée !

Notre avis

Assurément, la collection de manfra des éditions Ankama (Burning Tatoo, La brigade temporelle) va s’étoffer avec cette nouvelle série, annoncée de longue date, dont le premier tome est vendu à un prix très attractif !

Ces premières planches posent l’intrigue concoctée par Miki Makasu qui brode intelligemment autour d’une histoire d’amour adolescente pour traiter des dérives de la technologie et revenir sur les zones obscures de la nature humaine.

Meurtre et harcèlement moral sont quelques-uns des ingrédients du scénario qui conserve encore un certain mystère. Déjà depuis quelques mois, Oto-San utilise très largement les réseaux sociaux pour susciter notre intérêt en cultivant le mystère autour de la série.

Si l’attrait est incontestable, le résultat reste néanmoins assez inégal : on souhaiterait un peu plus de détails pour un style parfois un peu trop vif même s’il ne dessert pas le propos de la BD.

Espérons que le succès soit au rendez-vous afin d’encourager les deux artistes à nous proposer un contenu encore plus étoffé.

En deux mots

Un seinen à la française à découvrir !

Ludovic Grignion

Lien vers la page d’Ankama de : Double Me T1