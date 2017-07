Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Brocéliande T1 (Peru, Benoit, Jacquemoire) – Soleil – 14,50€

Brocéliande T1 (Peru, Benoit, Jacquemoire) – Soleil – 14,50€



Parution : 06/2017

Résumé

Orignace est un conteur hors pair, mais quand il se retrouve forcé par deux korrigans à écrire une histoire dont ils seront les héros, cela lui donne du fil à retordre. En plus, la patience des petits êtres maléfiques n’est pas leur fort…

Alors, le Teuz en mal d’inspiration part vagabonder en forêt de Brocéliande et il va devenir le témoin privilégié de la première rencontre entre Merlin et Viviane, serait-ce un amour naissant ou une histoire sans suite comme l’Enchanteur a l’habitude d’en vivre.

Et pendant ce temps-là, l’automne n’en finit pas et la nature souffre de l’absence de l’hiver.

Bienvenue à Brocéliande !

Notre avis

Autant le dire de suite, voilà une histoire qui se dévore et qui ne faillit pas jusqu’à la dernière page. On y retrouve tous les ingrédients des contes et légendes celtiques : les lieux, les personnages, l’histoire d’amour et d’aventure, de chevalerie (ou presque) et beaucoup d’humour. Olivier Peru nous gâte et son scénario est digne d’un conte offert lors d’une veillée contée au coin du feu au fin fond de la Bretagne. Bertrand Benoit nous fait vivre cette aventure avec des planches très convaincantes, les détails sont nombreux, les personnages parfaitement campés. On plonge donc avec délice dans l’aventure, la mise en couleur donne la touche finale qui monte le niveau de la lecture encore d’un cran. Un sans faute pour cet album ? Assurément !

En deux mots

Merlin amoureux ? Orignace contraint d’écrire ? Viviane, femme forte ? Et bien plus encore ! À découvrir absolument.

Anna Sam

