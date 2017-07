Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Napoléon T2 (Lapuss’, Stédo, Lunven) – Bamboo – 10,60€

Napoléon T2 (Lapuss’, Stédo, Lunven) – Bamboo – 10,60€

Parution : 06/2017

Résumé

Napoléon Bonaparte n’a jamais eu un caractère facile : de ses colères au pensionnat aux batailles de boules de neige, le jeune Napoléon s’est distingué pour son absence de souplesse. En vieillissant (et en devenant accessoirement Empereur), cela n’est pas allé en s’arrangeant, au grand dam de ses troupes et de ses officiers.

Notre avis

Deuxième album de cette série menée par Lapuss’ et Stédo, ce Napoléon nous plonge dans un Empire revisité et parodique. La grande Histoire permet de lancer quelques gags, à travers des anecdotes de la vie de Bonaparte et des personnages qui gravitaient autour de lui… Mais qu’on ne s’y trompe pas : ces gags ne sont pas à prendre au premier degré ; il ne s’agit nullement d’un ouvrage historique et pas mal de libertés ont été prises avec la réalité. Que les puristes soient néanmoins rassurés : quelques pages en fin d’album permettent de revenir à la vraie Histoire. En attendant de lire ce dossier, ils peuvent rigoler en lisant les déboires avec ce Napoléon caricatural de papier.

En deux mots

Un Napoléon caricatural pour un album de gags assez sympathique.

Anthony Roux

