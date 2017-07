Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Psychanalyse du bad guy (Wandrille, Dunhill) – Vraoum – 5€

Psychanalyse du bad guy (Wandrille, Dunhill) – Vraoum – 5€

Parution : 04/2017

Résumé

Quand on est un méchant de films ou de séries, on a généralement quelques problèmes d’ordre psychologique. Tenez, par exemple, la création du docteur Frankenstein, elle aimerait bien rencontrer une fille mais elle évite les sites de rencontres, de crainte de tomber sur une moche. Et Alien, son souci ? La bestiole n’a jamais connu sa mère.

Notre avis

Wandrille s’associe à Matt Dunhill pour ce mini-opus de 16 pages avec des personnages assez connus, issus de la culture geek. Le lecteur ne devrait pas passer à côté de ces différentes références. L’ouvrage souffre malgré tout du même défaut que ses homologues : il est bien trop court, les gags étant en plus en une case, il se lit trop rapidement.

En deux mots

Le psy reçoit les vilains.

Anthony Roux

