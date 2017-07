Accueil » Univers Manga » News Manga » BD comme jamais… Maître Gims, futur auteur de manga ?

Nos confrères du site 9èmeArt.fr ont relevé cette info qui fait déjà réagir : Maître Gims, membre du groupe Sexion d’Assaut, va collaborer avec Jean-David Morvan et Tamura Yoshiyashu pour un projet de manga prévu chez Glénat.

La communauté BD oscille entre le mépris, l’ironie et la curiosité face à une telle nouvelle. Nous-mêmes, nous restons assez dubitatifs. Il est vrai que Maître Gims est un passionné de manga, il avait même travaillé sur sa propre BD, « Au coeur du vortex »… Il n’a jamais caché l’influence de l’animation japonaise et du manga dans ses compositions et avait également évoqué ses lectures favorites lors de diverses interviews, Naruto et One Piece.

Mais quel sera le résultat ?

La signature de Maître Gims chez Glénat est à double tranchant : l’éditeur peut perdre de sa crédibilité si le projet est raté ou connaître un nouveau succès commercial si les fans de l’artiste sont au rendez-vous et gagner ainsi un nouveau public manga potentiel.

Malgré tout, dans le contexte actuel, ce nouvel arrivant fait grincer des dents.

Sans aucun doute, il bénéficiera d’une couverture médiatique considérable, notamment sur les médias grand public, alors que des auteurs professionnels peinent à faire connaître leurs albums. L’ouvrage aura, en outre, très certainement une diffusion importante alors que les places disponibles dans les linéaires de librairie ne peuvent absorber toute la production BD.

Anthony Roux