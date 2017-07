Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Ni Terre ni Mer T1 (Mégaton, Ricard, Genzianella, Gérard) – Dupuis – 14,50€

Ni Terre ni Mer T1 (Mégaton, Ricard, Genzianella, Gérard) – Dupuis – 14,50€



parution : 07/2017

Résumé

Cinq copains sont sur un voilier, une violente tempête leur tombe dessus, un récif surgit de nulle part leur fait face et leur coque se fracasse. Qui est-ce qu’il reste ? À priori pas grand monde… Heureusement pour la bande des cinq, ils ont échoué sur un récif qui sert de phare, ils ne sont pas seuls !

Mais comment de jeunes imprudents, des marins d’eau douce, ont-ils pu prendre le large par gros temps ? Que cache donc ces retrouvailles deux ans après, mais après quoi ? Qui sont ces deux étranges gardiens de phare qui ont, semble-t-il eux aussi de sacrés secrets ?

Quel lieu étrange, quel huis-clos, quelle survie ?

Notre avis

Difficile de résumer ce premier diptyque sans trop en dévoiler même si à la fin de cet album, nous restons sur une frustration intense en attendant la suite (qui heureusement, arrivera dès l’automne) car si les pièces du puzzle s’ajustent un tant soit peu, il nous manque tout un pan de l’histoire pour comprendre qui sont tous les personnages et le fantôme de Jan… Alors si en lisant vous avez l’impression de voir un thriller se dérouler sous vos yeux, avec des séquences très cinématographiques, votre jugement est juste car au scénario, le réalisateur de Taken : Olivier Megaton, assisté par Sylvain Ricard nous servent une histoire où les plans se découpent, les flash back font irruption à des moments clés et impossible de lâcher les pages avant la fin. Si le dessin de Nicola Genzianella (auteur de Bunker) vous paraît saccadé, encore une fois, ne paniquez pas, il en rajoute une couche à cette atmosphère oppressante, parfois déroutante mais Ô combien perturbante.

En deux mots

Un diptyque qui ne laisse pas le lecteur indemne.

Anna Sam

