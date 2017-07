Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T43 – Flash – la révolte des lascars (Manapul, Buccellato) – Eaglemoss – 12,99€

Parution : 03/2017

Résumé

Coincé dans une faille de la force véloce, reliant le flux temporel, le bolide écarlate affronte Turbine et se retrouve projeté en Afrique dans la cité gorille ou règne le terrible Gorilla Grodd. Les sages de la cité vont alors lui apprendre qu’il est l’élu portant le fardeau de l’éclair et destiné à faire avancer le monde et assurer sa sécurité. Après sa victoire sur Grodd, Flash retourne à Central City où la menace des Lascars refait surface.

Notre avis

Pour ce second tome de la version New 52 du personnage, nous découvrons de nombreux vilains historiques dépoussiérés et remis au goût du jour. L’intrigue est toujours aussi dynamique et riche. Les scénaristes développent ici quelques concepts intéressants sur la force véloce. Du côté du dessin, on retrouve toujours avec plaisir les superbes planches de Francis Manapul, mais celui-ci, œuvrant aussi au scénario, a laissé sa place à d’autres dessinateurs sur certains numéros et la qualité s’en ressent, dommage.

En deux mots

Une réinterprétation réussie des Lascars où pèche par moment le dessin.

Adrien Béroud

