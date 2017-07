Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Le petit Rêve de Georges Frog (Phicil, Drac) – Soleil – 27€

Le petit Rêve de Georges Frog (Phicil, Drac) – Soleil – 27€



Parution : 06/2017

Résumé

Georges Rainette est un étudiant qui ne rêve que de musique jazz, de composer et de jouer ses créations. Ses amis gravitent tous autour de cette musique si subversive au début du vingtième siècle aux Etats-Unis. Ils rêvent presque tous de vivre de leur passion. Mais certaines réalités sont difficiles à dépasser : l’argent qui ne tombe pas du ciel, le clivage entre les peaux claires et les peaux sombres, l’amour qui a bien du mal à s’imposer face aux réalités précédentes… Cora et Georges vont en subir les frais.

Bref, un bel imbroglio musical en perspective.

Notre avis

Récit antropomorphique, cet album nous emmène dans une réalité bien réelle des années 30 : les joueurs de jazz en Amérique. Leurs désirs, leurs dures réalités de survie, leurs rêves souvent broyés, le mépris d’une certaine sphère de la société, tout y passe dans cet album. Alors, non ce n’est pas un cours d’histoire sur le sujet, encore moins un cours de musicologie, mais plutôt des faits et des sensations musicales, des découvertes sonores, beaucoup d’humour et d’amour, un grand sens de l’amitié et de la survie ressortent aussi de la lecture. C’est bien mené et le lecteur aura plaisir à suivre les aventures de la formation de la vie (plus que du groupe finalement) de Georges Rainette, alias Georges Frog. Le dessin très vif, détaillé et aux accents de petites caricatures animalières vous embarquera dans cette grande aventure qu’est le rêve américain.

On aurait même aimé une bande son à écouter avec la lecture.

En deux mots

Le jazz, l’amour, la vie !

Anna Sam

