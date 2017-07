Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Grayson T3 (Seeley, King, Janin, Di Giandomenico, Antonio) – Urban Comics – 17,50 €

Parution : 06/2017

Résumé

Après avoir infiltré l’organisation Spyral il est temps pour l’agent 37, alias Dick Grayson, de mettre aux agissements de cette agence d’espionnage. Aidé par Tiger il va devoir faire face au Docteur Dédale et à différentes organisations comme Checkmate ou le syndicat. Des alliances précaires vont se nouer, d’autres se défaire pour détruire ou prendre le contrôle de Spyral. Dans cette lutte acharnée, Dick Grayson devra faire son plus grand sacrifice pour sauver ceux qu’il aime.

Notre avis

Dernier tome de la série. les écrivains Tim Seeley et Tom King ont donc eu pour mission de démêler l’intrigue complexe qui s’est nouée depuis le début du récit avant d’entrer dans l’ère « rebirth ». Malgré un goût d’inachevé et un rythme un peu trop frénétique, cet album clôt avec les honneurs le titre. Le récit est, une nouvelle fois, riche en rebondissements, action et humour, on ne s’ennuie pas à sa lecture. Côté dessin, les différents artistes qui se succèdent apportent, malgré des styles différents, un réel dynamisme tout en permettant une lecture claire.

En deux mots

Son nom est Grayson… Dick Grayson.

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : Grayson T3 – la fin de Spyral