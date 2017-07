Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Yennega, la Femme Lion (Dégruel) – Delcourt – 9,95€

Parution : 06/2017

Résumé

Il était une fois un roi qui rêvait d’avoir un garçon, il eut une fille. Il l’éleva comme un garçon et sa fille devint une grande guerrière, une véritable amazone qui combattit et fut respectée par tous. Mais un jour, après avoir combattu avec grand succès, elle rencontra une jeune maman qui donnait le sein à son bébé et Yennega fut submergée par l’envie de devenir mère à son tour. Le roi ne le voyait pas de cet œil.

Notre avis

Conte africain raconté avec douceur et tendresse, Yennega dévoile les aspirations, désirs, déroutes, succès et doutes que les femmes vivent. Difficile de ne pas s’identifier à cette personne aussi forte que tiraillée au fil de la lecture, difficile aussi de ne pas être un peu déçu par la fin trop conventionnelle (?) ou tout du moins trop éloignée des aspirations premières du personnage principal et qui finit par rentrer dans « l’ordre des choses ». Malgré cette petite réserve, Yann Dégruel nous propose ici une histoire convaincante où l’émancipation et la force de Yennega s’élèvent à celles des hommes selon les conventions habituelles. Le dessin tout en crayonné et aux contrastes prononcés nous renvoient à une vision d’album jeunesse qui sert parfaitement le récit.

En deux mots

La femme s’émancipe (presque) aussi dans les albums jeunesse.

Anna Sam

