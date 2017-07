Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Le Schpountz (Scotto, Stoffel, Efix) – Bamboo – 16,90 €

Le Schpountz (Scotto, Stoffel, Efix) – Bamboo – 16,90 €

Parution : 05/2017

Résumé

Irénée vit dans un petit village du sud de la France, élevé par son oncle qui rêve de le voir reprendre l’épicerie familiale. Seulement voilà, non content d’être profondément ennuyé à cette idée, Irénée n’a qu’une passion : le cinéma. Il rêve d’être une star de l’écran et de donner la réplique aux plus belles actrices. En plus de cela, il ne doute pas de son talent, il est forcément béni de Dieu. Et justement, un film vient se tourner à proximité du village ! C’est le Destin, à n’en pas douter. En clair, c’est un schpountz, un naïf, à qui l’équipe technique va faire une farce. Mais ce qui n’était au départ qu’une blague potache va vite dépasser les protagonistes et prendre des proportions qu’aucun d’eux n’aurait imaginées.

Notre avis

Marcel Pagnol n’a pas été qu’un auteur de romans mais aussi un grand réalisateur. Serge Scotto et Eric Stoffel proposent ici l’adaptation en album d’un film sorti en 1938 avec Fernandel dans le rôle principal. Et comment ne pas penser à lui en voyant cet Irénée de papier s’agiter devant nos yeux ? Car il y a bien du grand-guignolesque dans ce titre où on ne voit pas un personnage mais un acteur qui sur-joue en permanence.

Une fois encore, preuve est donnée que l’œuvre de Pagnol s’adapte parfaitement au neuvième art. Il y a du rythme, de belles trouvailles graphiques, un découpage dynamique. Parfois, certaines cases tiennent davantage du dessin animé que de l’image fixe mais l’ensemble est cohérent et une fois ce parti pris accepté, elles s’insèrent parfaitement dans le récit.

L’histoire est savoureuse et permet de dénoncer les travers du monde du cinéma. Même si le texte a été écrit voici plus de 80 ans, il a des accents très actuels et il est sain de se moquer de ce que l’on admire.

En deux mots

A découvrir absolument, un album très réussi.

Jérôme Blachon

