A. Rodin : Fugit amor, portrait intime (Simon, Alessandra) – 21g – 22€

A. Rodin : Fugit amor, portrait intime (Simon, Alessandra) – 21g – 22€

Parution : 05/2017

Résumé

L’Age d’Airain, le Penseur, le Baiser,… Auguste Rodin est l’un des sculpteurs français les plus connus au monde et, en cette année 2017, cela fera 100 ans qu’il s’est éteint. Cette biographie en BD aborde très rapidement les jeunes années de Rodin avant de se consacrer à sa carrière de sculpteur, liée à trois rencontres, trois femmes. La première, Rose, l’officielle, celle qui a toujours été à ses côtés (mais qu’il n’épousera qu’à la fin de sa vie). La seconde, Camille (Claudel), la maîtresse, l’artiste. La troisième, Claire, son « agent ».

Notre avis

Optant pour une narration très linéaire et s’articulant autour de ces trois femmes, le scénario d’Eddy Simon reste dans une vision plutôt sage de l’artiste et n’entre pas dans ses turpitudes. Il en ressort un album très compréhensible, présentant les grandes lignes de la vie du célèbre sculpteur mais ne permet pas de saisir toute sa complexité. Le dessin de Joel Alessandra obéit à la même logique : il est propre, sensible, mais manque également d’énergie. Il faut néanmoins souligner que les œuvres de l’artiste, à l’instar d’un jeu de pistes, parsèment l’album sans forcément faire l’objet d’une présentation détaillée.

En deux mots

Une entrée en matière correcte pour mieux connaître Rodin, l’homme.

Anthony Roux

