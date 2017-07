Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Superman Rebirth T1 (Tomasi, Gleason, Mahnke, Jimenez) – Urban Comics – 17,50€

Parution : 07/2017

Résumé

L’Homme d’acier de l’ère New 52 est mort et le monde pleure la perte de Superman. Mais resté dans l’ombre jusque là, il y a un autre homme d’acier pour remplir la mission du défunt Superman. Le Kal-El de l’univers classique pré-flashpoint s’est retrouvé dans cette nouvelle continuité et vit dans la discrétion avec sa femme Loïs et leur fils Jonathan. Mais ce nouveau Superman peut-il protéger le monde tout en élevant un super-fils avec sa femme ? Et doit-il aider leur garçon à utiliser ses capacités nouvelles ou les cacher du monde ? La réponse pourrait arriver plus rapidement que prévue avec l’arrivée de l’éradicator.

Notre avis

Excellente surprise que ce nouveau titre sur Superman. Alors que les différents récits sur l’homme d’acier n’étaient pas vraiment à la hauteur durant l’ère New 52, le scénariste Peter J. Tomasi redonne ici de l’épaisseur au personnage, en le rendant plus humain et attachant. La relation père-fils est intéressante et pleine d’avenir. On retrouve aussi avec plaisir la Loïs Lane classique à qui une grande importance est donnée. Riche en action, on peut seulement regretter que l’éradicator ne soit pas vraiment une menace et n’intervienne que très peu comme ressort dramatique. Côté dessin, les différents dessinateurs qui se relaient sur le titre effectuent un excellent travail avec des planches dynamiques et efficaces.



En deux mots

Retour en grâce de l’homme d’acier.

Adrien Béroud

