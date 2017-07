Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » O Senseï (Cour) – Akileos – 18€

O Senseï (Cour) – Akileos – 18€

Parution : 06/2016

Résumé

Un voyage à travers les souvenirs et les pensées de Morihei Ueshiba, le fondateur de l’aïkido. Une plongée dans la philosophie de ce grand maître des arts-martiaux, dans sa vie et sa conception du budô, la voie du guerrier.

Notre avis

Après avoir réinterprété la mythologie grecque dans « Héraclès », Édouard Cour nous emmène au japon à travers la vie de celui que les pratiquants de l’aïkido appellent O-sensei. L’auteur mène son histoire en alternant entre les différents âges du maître nous amenant a voyager et a évoluer dans sa philosophie tout au long de ses réflexions. Faisant fi des dates et faits historiques ennuyeux, il nous propose un récit initiatique et poétique ; une véritable expérimentation graphique directement inspirée des calligraphies japonaises en maniant son pinceau comme on manie un sabre. L’encre est jetée sur le papier, l’éclabousse, tranche les valeurs tout en proposant un dessin délicat et maîtrisé du moins sur la plupart des planches. Car si les trouvailles graphiques pour représenter les combats et les techniques subtiles de l’aïkido sont souvent très efficaces, on regrette parfois certaines images un peu floues. Mais on jubile quand même devant l’émotion qui s’en dégage et le sentiment de pureté propre à la philosophie japonaise parfaitement retranscrite.

En deux mots

Sobre, épuré et délicat, un hommage réussi en l’honneur d’Ueshiba

Fabien Laus

