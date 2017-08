Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Gold Star Mothers (Grive, Bernard) – Delcourt – 16,95€

Parution : 08/2017

Résumé

Début des années 30, les femmes américaines qui ont perdu leur(s) enfant(s) ou mari pendant la première guerre mondiale, sont conviées à un pèlerinage en France afin de se recueillir sur les tombes des disparus. Tout débute par une croisière luxueuse, des hôtels très chics, des visites somptueuses et finalement l’essentiel : les cimetières militaires.

Notre avis

Voilà une partie de l’histoire du vingtième siècle finalement peu connue, car les femmes qui ont perdu un membre de leur famille, comment ont-elles vécu l’absence, comment pouvaient-elles se recueillir et faire leur deuil quand le corps de l’absent était de l’autre côté de l’océan ? Catherine Grive nous conte, tout en retenu, l’histoire de certaines de ces femmes à travers le prisme du voyage les conduisant jusqu’à destination. On y croise des destins brisés, des femmes perdues, d’autres qui ont su surmonter l’horreur, mais toutes portent leur chagrin et leurs souvenirs. Si les sourires sont souvent absents, si la tristesse jalonne chaque page, on ressent un aboutissement réel à la fin du voyage et surtout une prise de conscience que la vie continue, même si le chagrin lui restera, le cœur s’apaise enfin.

Derrière le crayon, Fred Bernard signe ici son premier album en tant que dessinateur, son trait fait penser à du crayonné donnant une vision très fugitive et fugace de l’histoire, un peu comme ces souvenirs qui s’effritent mais qui gardent une marque présente au fond de la rétine.

En deux mots

Un voyage du souvenir et de l’avenir pour marquer le centenaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale.

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : Gold Star Mothers