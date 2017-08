Accueil » Autour de la BD » Films » Kid Paddle au cinéma, adapté par Kev Adams ?

Kid Paddle au cinéma, adapté par Kev Adams ?

Si l’on en croit les producteurs Bidipul Productions et Superprod, une nouvelle adaptation BD au cinéma, en live action (c’est-à-dire en prise de vue réelle) serait en projet : Kid Paddle, le succès éditorial créé par Midam.

Au scénario de cette adaptation, on retrouverait l’équipe de la série SODA : Jean-Luc Cano, David Soussan et Kev Adams. Selon le communiqué de presse, le récit mettrait en scène Kid Paddle, 13 ans, le pro des jeux vidéos qui se trouve une rivale dans son collège : Maxine « Max » Lapointe, une canadienne qui le bat dans tous les domaines, même les jeux vidéos ! La compétition lancée par Skyward Corp pourrait être l’occasion pour Kid de retrouver sa place. Il sera aidé par Big Bang, le génie, et Horace, l’abruti. Pour l’instant, rien n’a encore filtré sur le casting…

C’est donc une nouvelle adaptation de la BD franco-belge qui débarque au cinéma, rejoignant ainsi le Petit Spirou, Spirou et Fantasio, Tamara, Seuls, Boule et Bill, Valérian, Gaston Lagaffe…

Qui seront les prochains à être portés sur grand écran ? Tif et Tondu ? Alix ? Achille Talon ? Ric Hochet ?

Anthony Roux